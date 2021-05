Juhan Aguraiuja: kliimasoojenemine ja küttearved - kas maksame tulevikus vähem?

Veel hiljuti räägiti meedias sellest, et eelmine aasta oli Eesti ajaloo kõige soojem. Kuigi kohe tekib kiusatus see kliima soojenemisega siduda, näitab see lihtsalt ühe aasta ilma. See tähendab, et isegi kui kliima soojeneb, tuleb meil endiselt väga palju külmi ilmu.

Suved ja talved jäävad alles, tõsi, nad muutuvad tõenäoliselt lühemaks ja ekstreemsemaks – tuleb väga kuumi ja külmasid päevi, torme ja teisi äärmuslikke ilmastikunähtusi. Kevad ja sügis jäävad vinduma ja kestavad kauem. Mõistagi ei tähenda soe sügis seda, et meil on novembris lõunaeuroopalik rannailm, vaid pigem seda, et keskmise 7 kraadi asemel on 8 kraadi.

Seetõttu ei kao vajadus toasooja järele kuhugi. Küll aga on tõsi see, et kui kliima soojeneb, hakkab kaugkütte tarbimine tasapisi vähenema. Hoonete soojustarvet mõjutab peamiselt kaks tegurit: maja isolatsioon ehk kui palju on seina sees villa ja välisõhu temperatuur. Kui väljas on aasta läbi ühe kraadi võrra soojem, väheneb soojuse tarve kindla protsendi võrra ja vastupidi.