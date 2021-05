PÄEVA TEEMA | 11. klassi õpilane: distantsõppe lõppemine pole sugugi rõõmustav uudis

Mulle tundub, et valitsus ei ole hetkel suuteline panema end õpilaste olukorda. Nad ütlevad, et tegid sellise otsuse lähtudes õpilaste “heaolust”, kuid kas keegi meilt on küsinud, mis on meie arvates praegu mõistlik?