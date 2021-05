Marek Reinaas: arenguseire keskuse kaotamine viibki meid "joogid autosse" poliitkultuuri

Riigikogu kantseleile anti korraldus kärpida oma eelarvet. Iseenesest mõistik ettepanek, kuna riigikogu kulud ja hüvitised on pikka aega inimestele pinnuks silmas olnud. Kahjuks sisaldas see korraldus käskivas vormis nõuet kärpida eelarvet nii, et lõpetada riigikantselei juurde moodustatud arenguseire keskuse tegevus. Oleme ausad, selline tööriist peaks olema iga parlamendiliikme unistus ja meie riigi tuleviku seisukohalt väga arukas investeering. Ma arvan, et meie riigikogul seisab ees samuti eksistentsiaalne küsimus, kas pikk plaan Eestile või joogid autosse. Sellele küsimusele vastamine nõuab riigimehelikkust, mida me ju oma parlamendiliikmetelt ootamegi.