Tänasest on lubatud kõik õpilased kontaktõppele ja koolid on taaskord sunnitud oma õpet ümberkorraldama. Distants- ja kontaktõppe vahel laveerimine koolis nõuab kõigi osapooltelt kannatlikku meelt ja head närvi. Kindlasti on väga problemaatiline käelist tegevust nõudvate erialade õpetamine. Meie koolis on elektroonikaseadmete tehniku, sisetööde elektriku, automaatiku, trükitehnoloogia ja teleoperaatorite erialade praktilised tööd kooli õppetöökodades keerulises olukorras. Oleme ka siin teinud muudatusi ja otsinud lahendusi, mis osaliselt leevendaksid antud olukorda.