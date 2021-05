Krista Fischer: tõe piirangute leevendamise mõju kohta saame teada alles nädal pärast leevendusi. Kiiremini pole piiranguid põhjust vähendada

Oletame, et korraldate tänavaküsitluse, kus küsite igalt vastutulijalt kaks küsimust: esiteks, kas ta on täna tarvitanud mõnda ravimit ja teiseks, kas ta parasjagu põeb mingit haigust. Kindlasti poleks te üllatunud kui leiaksite andmeid analüüsides, et need kes ravimeid tarvitavad, on ka suurema tõenäosusega haiged. Kas aga siit võiks järeldada, et ravimid teevad inimesi haigeks? Loomulikult saate vähegi järele mõeldes aru, et vast on seos siiski teistpidi – inimene on kõigepealt haigeks jäänud ja seetõttu võtab ravimit.