Miks on praegu õige aeg ettevõtte laiendamiseks Ida-Virumaale?

Hea uudis on seegi, et Vallikraavi Kinnisvara plaanib koos AS Ehitusfirma Rand ja Tuulbergiga Jõhvi äriparki ühisarendust Jordi Stockoffice. See tähendab, et need ettevõtted, kes ei taha ise kinnisvaraomanikud olla, saavad endale vajaliku pinna üürida. Koht sobib hästi logistika-, müügi-, tootmis- või muuks äritegevuseks nii Ida-Viru regiooni ettevõtetele kui ka firmadele, kellel on regioonis müügi- ja teenindusesindused, vahelaod või kaupade väljastuspunktid. Ärihoone eelisteks on kahtlemata suurepärane asukoht kaubateede ristumiskohas, hea juurdepääsetavusega kinnistu ja väiksemad ekspluatatsioonikulud. Rendipind Jordi Stockoffice’is aitab kahtlemata kaasa ka füüsilisele nähtavusele, sest ööpäevas sõidab hoonest mööda u 6900 autot.