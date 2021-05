VASTULAUSE | Lauri Vahtre: Harri Tiido, kui teile Helmed ei meeldi, pole vaja tervet kõrtsi segi peksta

Mingil põhjusel on Harri Tiido välja kaevanud ühe märtsikuise raadiosaate, milles EKRE juhtkujud kritiseerisid Kaja Kallast tema „kodanikepõhise“ riigi kontseptsiooni eest. Helmed rõhutasid, et Eesti on rajatud hoopis etnilisel printsiibil ja etnilistes piirides eestlaste riigina. Mis Tiido meelest oli muidugi väga vildakas ja nõudis vastulööki.

Tiidol on kahtlemata omad põhjused, miks ta Helmeid ei salli. Aga kui mõnele mehele teise mehe jutt ei meeldi, siis võiks ju minna ja anda pasunasse üksnes asjaosalisele, mitte hakata tervet kõrtsi segi peksma.

Paraku umbes nii käitub Tiido, tuues Helmete põrmustamiseks lagedale tüütuseni äraleierdatud argumendi, et Eesti iseseisvusmanifest on suunatud „kõigile Eestimaa rahvastele“ ja et kõik selle kodanikud on võrdsed, millest omakorda siis järelduvat, et Eesti riik „pole rajatud ühele rahvusele“.

Selle silmapaistvalt primitiivse argumentatsiooniga vehkijaid on teisigi.

Tegemist on kas lihtsameelsuse või künismiga.