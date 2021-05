See aromaatne roog sobib ka argiõhtuks, sest midagi keerulist ega aeganõudvat selles ei ole. Samal ajal maitseb see nii hästi, nagu oleks köögis tunde võtnud. Rabarber on toidus mõnus just pehmena, kuid lõhet ja sparglit ei tasu liigselt küpsetada – mõlema puhul kehtib reegel, et pigem vähem kui rohkem.