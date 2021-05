Raimo Poom: enne AstraZeneca dooside müümist tehku Tanel Kiik need tänasest vabatahtlikele kättesaadavaks

Vaktsineerimisega toimub arusaamatu umbluu. Vaatamata kiirele süstimisele ligipääsu avamisele, mis alates eelmisest nädalast aset leidis, pole süstimata vaktsiinivarude kasv peatunud. Punn on ees ja keegi ei kiirusta seda lahendama. Ning selle asemel, et anda siis enda rahvale valikuõigus, kas oodata või vaktsineerida end olemasolevate dooside mägede toel juba täna, räägib tervise- ja tööminister Tanel Kiik juba dooside äraandmisest või müümisest.

Aga asja tuumani jõudmise eel olgu hoiatatud: edaspidi tuleb väga palju juttu arvudest ning nende loogikast aru saamiseks tuleb täpselt järge pidada.

Ma olen vaktsineerimise algusest saadik täpselt arvet pidanud, kuidas on lood reaalselt süstitud doosidega ning riigis olemasolevate vaktsiinikogustega. Fakt on see, et süstimise tempo pole vaatamata jutustustele vaktsiinide puudusest jõudnud järgi kasvavatele tarnetele. Nö põske kogutud vaktsiinivaru on pidevalt suurenenud.

Võtame viimase aja konkreetsed numbrid alates aprilli lõpust.