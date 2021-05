Narvas toimub augustis esmakordselt rahvusvaheline Vabaduse teatrifestival

Festivali kuraatori Märt Meose hinnangul on Narva linn just õige koht sellise teemaga rahvusvahelise festivali korraldamiseks: Narva asub kahe erineva tsivilisatsiooni piiril – ühelt poolt lõpeb Narvas vaba maailm ja teiselt poolt vaadatuna on see jällegi vaba maailma alguspunkt.

“Meie üks ammuseid eesmärke täitub, Narva saab rahvusvahelise teatrifestivali. Programmi kokkupanemiseks on olnud keeruline aeg, kuid tänu kaaskuraatoritele Jelena Kovalskajale ja Oleg Lojevskile, oleme kokku saanud väga huvitava programmi. Vabadus polegi enam lihtsalt sõnakõlks. Isegi teatrisse pole me saanud viimasel aastal vabalt minna. Loodetavasti see augustiks muutub ja saame Vabaduse festivaliga vabalt tähistada taasiseseisvumise 30. aastapäeva,” kutsub Meos kõiki augustis Narva linna teatrit vaatama ja oluliste teemade üle arutlema.

Festivali programmis on mitmed omal maal keelatud või skandaalseid lavastusi, nende hulgas Poola Powszechny Teatri “Mein Kampf” (lavastaja Jakub Skrzywanek), mis toob siiani rahva teatri ette tänavale protestima. Festivali kaugemad külalised on “Sacra Hungarica” Ungarist, “Rovagen” Rumeeniast ning “Narride õukond” Tadžikistanist.