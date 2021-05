JUHTKIRI | Kergliiklejad, õppige paremini sõitma

Kindlasti on vaja rajada taristu, mis arvestaks kergliiklejate hulga suurenemist. Linnadesse on vaja rohkem ja avaramaid kõnni- ja kergliiklusteid. Need peavad olema kõrgete äärekivideta, keset teed olevate laternapostideta, liiklusmärkideta ja muude takistusteta. Paraku kõike seda juba tänavu suveks ei saa, eriti arvestades tõsiasja, et Tallinn pole juba neli aastat suutnud või tahtnud oma rattastrateegiat niimoodi ellu viia, nagu oleks pidanud.