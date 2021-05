Michael Esfeld: avatud ühiskonna uued vaenlased. Koroonakriisi varjus tungib peale totalitarism

Kui 1945. aastal ilmus Karl Popperi raamat „Avatud ühiskond ja selle vaenlased”, sai sellest intellektuaalne alus, millele läänemaailm tugines järgmistel aastakümnetel Nõukogude impeeriumi vastu seistes. Sellele toetusid pikka aega kõik lääne suuremad sotsiaalsed rühmitused ja erakonnad. Aga praeguseks oleme jälle jõudnud vabaduse ja totalitarismi ristteele.

Avatud ühiskonda iseloomustab see, et iga inimolendit peetakse isiksuseks. Igaühel on võõrandamatu õigus väärikusele. Me oleme vabad mõtlema ja tegutsema. Igaüks on vaba otsustama, kuidas oma elu elada. Avatud ühiskonna intellektuaalsed vaenlased on Popperi järgi need, kes kinnitavad, et nad teavad, mida on vaja kõigi ühiseks heaoluks.