KULTUURIBIIT | Helilooja ja kitarristi Raimond Mägi playlist

“Valisin just need lood, mis minu muusikuteed on mõjutanud. Kategooriad, mille poolest mulle need lood meeldisid, on: (1) kompositsiooniline lahendus; (2) märgilise tähtsusega lood, mis avasid mulle tee uue muusikastiili juurde; (3) lood, mis esindavad mulle muusika mitmetahulist ja sügavat iseloomu; (4) ning lood, mis tekitavad hea enesetunde ja mida meeldib mulle kuulata muusika meelelahutuslikust aspektist lähtudes,” tutvustab Raimond valikute tagamaid. Kõrv peale!

Kompositsiooniline lahendus:

Hymn - Trey Gunn

Lugu on tehtud nii, et trummar mängis trummisoolo ja hiljem komponeeris bassimees selle peale muusika.

Mr. Bill & Au5 - Articulate This

Meisternäide alternatiivse tantsumuusika kompositsioonist ja helidisainist.

To Listen Is To Love-Nerve

Elektroonilise tantsumuusika kõlapilt ja kompositsioonivõtted on võetud aluseks, aga muusikat mängitakse reaalajas instrumentidega. Koosseis trummid, elektribass, süntesaator

Jojo Mayer and the nerve - Jabon

Järmine näide eelpoolt toodud kirjelduse kohta.

Märgilise tähtsusega lood, mis avasid mulle tee uue muusikastiili juurde:

Joshua Redman - Jazzcrimes

Lugu, mis avas mulle ukse instrumentaalmuusika suunda, kus sooloinstrumendiks on saksofon.

Metallica - Sad But True

Lugu, mis avas mulle ukse metal-muusika maailma.

Photek - T'Raenon

Lugu, mis avas mulle ukse alternatiivsesse tantsumuusikasse.

Herbie Hancock - Maiden voyage

Lugu, mis avas mulle ukse traditsioonilisse jazzmuusikasse.

Lood, läbi mille on tunda püüdlust sügavama elutunnetuse poole:

John Coltrane - My favorite things

King Crimson - The Power To Believe II

Sven Grünberg - Prana-Water

Minu jaoks popmuusika pärlid:

METERS - Cissy Strut



Marvin Gaye - What's going on