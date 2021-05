Janek Mäggi: Eestil ei ole muud võimalust, kui Kersti Kaljulaid peab igal juhul jätkama

Kui Kaljulaid valitakse tagasi, peab ta veel viis aastat tööd tegema ning uue presidendi kulu ei teki. Kui Kaljulaid ei jätka, tuleb täie raha eest hakata kohe ülal pidama nii Kaljulaidi kui ka uut presidenti. Lisakulu viie aasta jooksul on üks miljon eurot (suurusjärgus ca 200 000 eurot aastas).

Eesti president peab oma tööd tegema kümme aastat ning kui teda tagasi ei valita, on see erakordne läbikukkumine nii riigikogule/valimiskogule, kes viskab ära väga palju riigi raha, kui ka presidendile endale, kes on suutnud välja vihastada kõik oma valijad.

Briti ekspeaministri Tony Blairi arvates saab tipp-poliitikas valijate väljavihastamine teoks igal juhul, kuid selleks kulub reeglina kümme aastat. Viiega saavad hakkama pigem vähesed. Kuid kümne aasta pärast ei taha valijad, rahvas, koalitsioonipartnerid ja erakonnakaaslased ühestki tipp-poliitikust enam suurt midagi kuulda.

Siis on tema koht ajaloo prügikastis.