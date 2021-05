Open House Tallinn 2021 viib juulikuus paikadesse, kuhu tavaliselt ei pääse

Open House Tallinna produtsendi Aleksander Tali sõnul on Tallinnas avastamist väärt hooneid ja paiku. „Et reisimine ja uute linnade avastamine on jätkuvalt üsna keeruline, tasub oma kodulinnas ärksamalt ringi liikuda ning uurida lähemalt Tallinna, ja mitte ainult vanalinna, hoonete sünni- ja kujunemislugusid. Viimase aasta jooksul on inimeste huvi oma ümbruskonna vastu kasvanud, mida kinnitab ka Eesti Arhitektuurikeskuse aastaringselt korraldatavate ekskursioonide menukus.“

Tali sõnul on Open House Tallinna programm läbilõige linnast ja sündmuse teevad eriliseks just spetsiaalselt selleks puhuks kokku pandud giidituurid, kuhu panustavad mitmed objektiga lähedalt seotud inimesed – arhitektid, ajaloolased, elanikud ja rentnikud. „Open House Tallinnal on oluline roll linnakultuuri ja -maastiku kujundamisel ja arendamisel, sest ekskursioonid annavad võimaluse kodanikel tasuta avastada hooneid ning tutvuda nende väärtustega. Mida teadlikumad on inimesed ümbritsevate hoonete olulisusest ja kujunemisloost, seda rohkem nad oskavad mõista ja positiivselt mõjutada linna arengut ja planeerimist,“ selgitab Tali.

Open House Tallinna tasuta ekskursioonid kutsuvad avastama mitmeid viimastel aastatel uue hingamise ja funktsiooni leidnud piirkondi nagu Kopli liinid, Põhjala tehas ja Porto Franco, Ülemiste City, Balti Manufaktuur ning ka eelmise aastase sündmuse publikmagneteid Tallinna Linnahalli ja uuenduskuuri läbivat Patarei merekindlust. Tuuridel saab heita pilgu mitmete kultuurihoonete „telgitagustesse“, nende seas on Eesti suurim kunstiloomekeskus ARSi kunstilinnak, 1930ndatel valminud Tallinna kunstihoone, moodsa fotokunstikeskuse Fotografiska hoone, Raine Karbi projekteeritud Eesti Rahvusraamatukogu, lisaks saab sisse astuda kunstniku korterisse Lasnamäel.

Kõik Open House Tallinna ekskursioonid on tasuta ning lõplik programm avaldatakse juunis.

Open House Tallinnat korraldab Eesti Arhitektuurikeskus. Vaata lähemalt siit.

Open House on ülemaailmne sündmustesari, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele konkreetse linna põnevaid avalikke hooneid, eramuid, ehitusjärgusolevaid objekte ning kontori- ja tootmishooneid. Open House toimub rohkem kui 40 linnas üle maailma, sh: Londonis, New Yorgis, Helsingis, Melbournis, Barcelonas, Tel Avivis, Zürichis. 1992. aastal Londonis esmakordselt toimunud arhitektuurisündmus Open House on levinud tänaseks viiele kontinendile ning igas riigis teevad giiditööd vabatahtlikud.