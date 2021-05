Eine võõral murul, kus burgerite ja friikate maitse on pöördvõrdeline nende välimusega

Koroonakevad tähendas peale kõige muu ka seda, et igasugused suuremad ja väiksemad üritused olid keelatud, keskmised ka. See tähendas omakorda, et rahvale tsirkusekõrvast leiba pakkuvad toitlustajad istusid kodus ja keerutasid leemekulbi asemel pöidlaid. Aga nagu öeldakse: kui toitlustaja ei saa minna rahva juurde, tuleb rahvas tuua toitlustaja juurde.

Dafu nime kandvas toiduautos toimetav seltskond seda ka tegi. Ajas toiduauto koduhoovi, ühendas juhtmed ja voolikud ning kukkus küpsetama. Ja inimesed tulid, lähemalt ja kaugemalt. Dafu asub konkurentsi mõttes soodsas kohas, sest ega Pääsküla asumi ümbruskonnas ülemäära palju söögikohti leidu.