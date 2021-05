Suvine jazzipidu! Festival Jazzkaar 2021 avaldas uuendatud põhiprogrammi

32. korda toimuva festival Jazzkaare põhiprogrammis esinevad kümne maa muusikud kolmekümne kontserdiga. “Rõõmustame, et festivali Jazzkaar 2021 meeskonnal õnnestus kevadisest programmist suurem osa kontserte üle tuua augustisse ning saame jazzifännidele pakkuda mitmekesist tipptasemel muusikaprogrammi,” kommenteerib festivali kunstiline juht Anne Erm. “Festivali Jazzkaar 2021 põhiprogrammi 30st kontserdist on 20 Eesti artistide omad. Soovime pakkuda kodumaistele muusikutele võimalikult palju esinemisi, on ju kultuuri pikk kinniolek jätnud suure igatsuse elavate kontsertide järele nii publiku kui ka muusikute südametesse,” lisab Erm.