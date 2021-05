Mikk Tarraste mõisteti süüdi, karistuseks 20 aastat vangistust

Tõendust leidis ka süüdistus et isik käitles ja omas ebaseaduslikku laskemoona. Eluaegne karistus mõistetakse ainult juhtudel, kui isik on tapnud korduvalt. Oluline faktor pigem leebe karistuse juures oli ka oli ka Tarraste kahetsus.

Prokurör Gardi Anderson kavatseb otsuse edasi kaevata. Tema hinnangul on praegune süüdistus vastav eluaegse vangistuse tingimustele. “Hea küsimus. Raske öelda,” vastas ta küsimusele, et mida tarraste oleks veel pidanud tegema, et eluaegset saada.