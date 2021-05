Kui libistasin pilgu üle Netflixi vahendusel levitatava filmi „Naine aknal” osatäitjate rivi, mõtlesin lootusrikkalt, et kui halb see siis ikka olla saab – peaosas ju Amy Adams, kõrvalrollides Julianne Moore, Gary Oldman ja Anthony Mackie, kes kõik on oma varasemate töödega jätnud pigem sümpaatse mulje. A. J. Finni kirjutatud menupõnevik ise, mis liigitub ülipopulaarsesse psühholoogilise trilleri alamžanri, nii kõrgeid ootusi ei tekitanud.