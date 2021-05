ERISAADE | Tarraste ohvrite vanemad on roimari leebes karistuses pettunud. "Tõusime saalis püsti ja ütlesime: häbi Eesti riigile!"

Tänane kohtuotsus tuli neile šokina. "Me tõusime püsti, ütlesime: "Häbi Eesti riigile!" ja läksime saalist välja," kirjeldab Siret Kesküla, kuidas nad kohtusaalis reageerisid. Keskülad on otsuses siiralt pettunud. Nad ütlevad, et kui nad kohtust õiglust ei leia, loobuvad nad Eesti kodakondsusest mõne muu riigi heaks.

"Praegu on see kohtuotsus üsna selgelt ebaõiglane," ütleb Rando Kesküla. Mõni Tarrastet iseloomustav tõend paistis tema jaoks kaalukam kui teine. "Mina ja Mikk Tarraste mõlemad ütlesime viimasel kohtuistungil, et usume Eesti õigusriiki. Mina vist enam ei usu," lausub Siret.

Tarraste nende ees isiklikult vabandanud pole. Keskülad ka ei usu tema vabandust, mis kohtuotsuses oli kergendav asjaolu karistusele. "See inimene ei ole kümne kuu jooksul meie ees vabandanud. Ainuke asi, mis ta pärast õnnetust lekitas, oli advokaadi poolt ette öeldud etteütlus, mille ta siis meediale edastas," kommenteerib Siret.

Saates on juttu sellest traagilisest päevast eelmise aasta 6. juuni õhtul, mil Keskülad sündmuskohale sõitsid, nende lähedased olid haavatud ja Tarraste polnud veel tabatud. Samuti vesteldakse keerulisest aastast pärast tragöödiat, sellest, kuidas nende lapsed olukorraga toime on tulnud ja ka keerulistest kohtuistungitest. Nendest, mis olid avalikud just tänu Kesküladele, et ka ülejäänud Eesti saaks teada Mikk Tarraste kuritööst.