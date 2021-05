Türkmenistani presidendi nõbu on vaeses ja nälgivas riigis muinasjutuliselt rikastunud

Türkmeenide jaoks on toidusabades seismine muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks, kuid Türkmenistanis elada pole kõigi jaoks võrdselt raske – võimuperekonna liikmed naudivad samal ajal tõelist luksust. Ajakirjanikud said esimest korda kätte dokumendid, mis näitavad, et sidemed president Gurbanguly Berdimuhamedowiga võivad viia magusate hankelepinguteni.

Türkmenistani on juhtinud väike ring inimesi ja riik on aastakümneid olnud muust maailmast isoleeritud. Kui Venemaa lõpetas 2016. aastal äkitselt maagaasi ostmise, puhkes Türkmenistanis toidukriis. Korrumpeerunud riigijuhid avastasid korraga, et neil jääb võlgade tasumiseks raha puudu. Üle kogu riigi kogunevad iga päev näljased türkmeenid sabadesse, et oodata tundide kaupa võimalust osta väike kogus valitsuse subsideeritud toitu.

„Nad toovad kõike väga vähe ja inimestele ei jagu toitu,” sõnas üks avaliku sektori töötaja, kes soostus kättemaksu kartuses ainult anonüümselt rääkima. Toiduainete sissevedu on hämar valdkond, sest valitsus ei avalda infot oma lepingupartnerite ega -summade kohta.