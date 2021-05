Algaja kunstikoguja teejuht. Missugust kunsti osta 100 euro, missugust 1000 euro eest?

Kui jälgida kõmulisi kunstioksjoneid, hasartseid pakkumisi osta.ee keskkonnas või tööde veebigaleriides kiiresti kaubaks minekut, võib teinekord jääda mulje, et Eesti kodud on kunsti triiki täis. Samas ei leia paljudesse elamistesse sattudes eest muud kui laiatarbe-seinakaunistusi või juhuslikke plakateid – kui neidki. Kas eestlane pelgab kunsti osta või pole ta lihtsalt harjunud, et kodus võiks leiduda kunstiteoseid – sest tema vanemate elamises neid polnud? Küllap leiab huviline õige tee, kui tas on kasvanud kindel soov osta koju mõni kunstiteos või on talle kusagilt silma jäänud mõne kunstniku käekiri. Ent millest alustada siis, kui kodus tundub mõni sein lihtsalt häirivalt lage?

Haus Galerii juht Piia Ausman tõdeb, et eestlaste kunstihuvi on kasvanud ja ostjaskond mitmekesistunud. Juurde on tulnud noorem põlvkond, kes suhtub kunsti emotsionaalsemalt.