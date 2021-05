Ära mine ostlema kohe raseduse alguses, kui su keha muutumist pole veel märgatagi. Olenevalt sellest, kuidas rasedus sinu keha vormib, võib juhtuda, et sul on enamik vajalikke rõivaid juba olemas. Kui tunned, et vajad midagi veel, soeta neid vajaduse järgi järk-järgult, sest nii hoiad raha kokku ja saad end hoopis pärast sünnitust premeerida millegi moekaga. Kui aga ostlemiseks läheb, siis...