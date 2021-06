Eestil on kõige mõistlikum kaaluda vaktsiiniõiglast käitumist arenguriikide suhtes, eelistades vähemalt vaesemate piirkondade tööealisi elanikke enda piirkonna alaealistele, kes ei ole nii tugevas riskirühmas. Vaktsineerimisel on sisuline mõte ainult siis, kui sellele ligipääs on kogu maailma rahvastikul – vastasel juhul jätkuvad nii viiruse muteerumine kui ka uued tervishoiukriisid maailma lõunapoolkeral.