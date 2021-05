Kokku saame järgmisel neljal aastal investeerida Eesti majandusse kaks miljardit eurot aastas, mis on läbi aegade suurimad investeeringud Eestis. Kui me lisaks siia veel riigipoolseid suuremahulisi investeeringuid, kasvaks märkimisväärselt oht majanduse ülekuumenemiseks.



Erasektor on pidanud kriisi ajal kärpima ning juba ainuüksi solidaarsusest peaks samaga vastama ka avalik sektor. Aastaid on räägitud riigireformist, kuid tegudeni pole veel jõutud, seejuures on riigi kulud ja töötajate arv jätkuvalt paisunud justkui pärm.