KOLUMN | Mart Pukk: tulevik on helge ja Milremi tehasest väljuvad tulevikus kõrgtehnoloogilised ahvorkestrid

Tuleb välja, et puhkpilliorkestritel on Eestis päris pikk ajalugu. Esimesel üldlaulupeol 1869. aastal oli Tartus kohal neli orkestrit 56 mängijaga. Mugav ja praktiline orkestritüüp levis väga kiiresti, pasunaid sai puhuda nii toas kui õues, isegi väike vihm ei seganud. Peamine oli see, et inimesed harjusid sellise kooseisu erilise kõlaga.

Iseasi kas igal pidulikul üritusel peab just professionaalne puhkpilliorkester üles astuma. Saab ju ka palju lihtsamalt, paarisajal korral aastas võib ju hümni ja ka muid populaarseid laule arvutist tuleva muusika saatel laulda, no ja sajal korral saab kohale kutsuda kohalikud puhkpillientusiastid, kes kõvasti aga paraku ka natuke valenoote mängides ja rütmist kõrvale kaldudes samad lood ette kannavad, Kannatame helge tuleviku nimel ära.