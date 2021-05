INFOLAENG | Palju õnne! Eesti on jõudmas Euroopa viie kõige vähemdepressiivse riigi hulka

Euroopa Liidu elu- ja töötingimuste parandamise amet (Eurofound) on alates koroonapandeemia puhkemisest läbi viinud kolm eurooplaste olukorda mõõtvat küsitlust. Neist tuleb välja, et Eesti on teel Euroopa viie kõige vähemdepressiivse riigi hulka.

Villu Zirnask arvamustoimetaja 1