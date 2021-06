Pärast eksamiperioodi on lõpuklasside klassijuhatajatel peas ärev mõte: kas kõik õpilased taipavad ikka, et lõpuaktusele tuleb tulla viisakates ja pidulikes rõivastes, mitte katkiste teksapükste ja väljaveninud T-särgiga? Kui ülikond tundub üheks korraks liiga kallis ost või ei leia endale olemasolevatest kauplustest sobivat, võib suhtuda olukorda loominguliselt: näiteks sobitada kokku moekad viigipüksid ja viisaka lühikeste käistega särgi. Sooja ilmaga on see kandjale isegi mugavam.

LP soovitab, mida noormehed võiksid lõpuaktusel ülikonna asemel kanda.