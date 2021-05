Räägiti sellest, kuidas tallinlane ei tunneta täna Tallinna ambitsioone - juhtimine olla kauge ning ebapädev. Imestama pani väide, et ettevõtjad ja elanikud ei tunne, et linna juhitakse nende jaoks ja nendega koos. Kõigile alati ja korraga meeldida ei saa kuid tellitud uuringuid rahulolematust ei peegelda. Inimeste heaolu mõjutavaid otsuseid saab teha mitmetel erinevatel tasanditel, milledest lähim on linnaosa. Asumiseltside liikmed on mulle rääkinud, et linnaosavalitsustega on neil igati head ja asjalikud suhted.