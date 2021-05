Silme eest võtab kirjuks - 10 esietendust sel nädalal

Esmaspäeval esietndus CPPM Manifestal ehk Eesti muusika- ja teatriakadeemia kaasaegse etenduskunsti maratonfestivalil "ja taaskord me oleme üksi" Manufaktuuri kvartali katlamajas aadressil Kopli 5. Lavastaja ja helikujundaja on Marshall Stay, audiovisuaalkunstnik Mikk-Mait Kivi, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, kunstnik Madlen Hirtentreu, kostüümikunstnik Fey Piir, nõustaja Alissa Šnaider, produtsent Minna-Triin Kohv. Tantsijad-kaasloojad Seo-Hwon Ji, Joonas Tagel, Valeria Januškevitš, Hanna Junti, Rūta Ronja Pakalne, Arolin Raudva, tantsijad Marleen Prükkel, Helga Ehrenbusch, Maria Schotter, Liis Nesler, Maarja-Liis Uri, Sofia Martila, Elina Ojasaar, Elisabeth Teener, Birgita Siim, Teele Tammsaar, Mariann Onkel, Karin Aarelaid, Eliisabel Jõela, Eveli Ojasaar, Juulius Vaiksoo, Dongbin Lee.

Samuti eile esietendus Tallinna Linnateatris aadressil Toom-Kooli 9 l avastus "Rogožin". Dostojevski romaanis "Idioot" ei ole Rogožin peategelane, pigem on ta punkt, kuhu on võimalik jõuda. Rogožin ei tea veel, mida ta vajab, aga ta teab, kuidas seda saada. Ta teab, et juba varsti jõuab ta selleni. Kohe on see käes, peos, paigal, kuulub ainult talle. Veel natukene ja siis kuulubki see talle.

Esmaspäeval esietendus Ugala teatri väikses saalis lavastus "Kui sa tuled, too mul lilli". Lavastus tõukub intervjuudest lähisuhtevägivalla ohvritega ning selles valdkonnas töötavate spetsialistide ja vabatahtlikega. Lavastajad on Liis Aedmaa ja Laura Kalle, laval Terje Pennie, Marika Palm, Ilo-Ann Saarepera, Tanel Jonas, Ringo Ramul ja Kiiri Tamm.

Täna esietendub CPPM Manifestal „Sinule/Pour toi“ EMTA black boxis. Pour Toi, see on meelteteater võimu materiaalsusest ja mürgisest armastusest. Lavastaja on Paolo Panizza, etendajad Giulio Cagnazzo, Iveta Pole, Keithy Kuuspu & Juan Fran Cabrera.

Kolmapäeval, 26. mail esietendub Rahvusraamatukogu teatrisaalis VAT Teatri „Toulouse“. See on lugu Silviast ja Gustavist, paarikesest, kelle 19 aastat üheskoos on ühtäkki kui unustatud – ja kõik vaid seetõttu, et Gustavile hakkasid vahepeal noored naised meeldima...

Autor David Schalko, tõlkija Mihkel Seeder, lavastajad Aare Toikka ja Margo Teder, osades Elina Reinold & Margo Teder.

Kolmapäeval, 26. mail jõuab CPPM Manifestal lavale „Ke ha tu“ Kanuti Gildi SAALi keldrisaalis. Ema ja loote kehalises kokkupuutes õpib laps reageerima pigem kõlalistele kui pildilistele märguannetele. Meie esmane elukeskkond on heliline. „Ke ha tu“ on publikut ümbritsev foneetiline lavastus, mille fookuses on inimese suhe heliga. Lavastaja Lea Sekulić, etendajad Iveta Pole, Seren Oroszvary & Seohwon Ji.

Kolmapäeval, 26. mail esietendub Kellerteatri ja Teatteri Metamorfoosi koostöölavastus „Madame Brigitte“ Kellerteatris (Uus, 37). Groteskne maskiteatri lavastus üksilduse eest põgenevast daamist. Mis saab siis kui naabrite pealtkuulamisest on saanud su ainus suhe? Kui armastus on jäetud igaveseks suletud kirjadesse? Kui unistused on saamas painajateks? Mis saab siis kui üksildusest on saanud krooniline kirg? See on lugu julgusest astuda esimene samm läheduse suunas. Lavastus on sõnatu.

Lavastaja on Soile Mäkelä, laval Sandra Lange.

Neljapäeval, 27. mail esietendub Vene Teatri suures saalis lastelavastus "Alice", mis põhineb populaarsel teosel "Alice imedemaal". Lavastaja ja kunstnik on Juliana Laikova, mängivad Natalja Dõmtšenko, Anna Markova, Natalia Murina, Jekaterina Kordas, Aleksandr Kutšmezov, Karin Lamson, Daniil Zandberg, Dmitri Kordas & Ivan Aleksejev.