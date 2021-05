TEEL PRESIDENDIKS | Siim Kallas: kas presidendi ja peaministri ameti peaks ühendama? Oleks üks must auto vähem

Presidendi ametisse saamine on Eestis poliitiliselt väga keeruline ülesanne. Suur probleem tuleneb presidendi ameti olemusest tänases Eesti Vabariigis. See on äärmiselt segane. Natuke tahaks, et oleks nagu Konstantin Päts, ja tegelikult ikka ei taha ka.