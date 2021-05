JUHTKIRI | Miks maksuvabastus ainult pensionäridele?

Pensioni tulumaksuvabastuse kohta on nii pensionärid ise kui ka poliitikud viimasel aastal palju sõna võtnud, sest mullu tõusis keskmine vanaduspension üle 500 euro piiri, mis on üldise maksuvaba tulu suurus. Vanaduspensionäridel on raske harjuda mõttega, et nende pension on nüüd nii „suur”, et neilgi tuleb iga kuu maksta mõni euro tulumaksu. 2023. aastal, kui keskmine vanaduspension jõuab prognoosi järgi 622 euroni kuus, tuleks maksta juba mõnikümmend, kui seadust ei muudeta. Pensionäride mure ja pahameel on mõistetav, sest üksnes pensionist ei ole lihtne ära elada – iga euro on arvel.