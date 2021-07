ARVUSTUS | Süüa pole eriti keeruline ega aeganõudev teha, kui lepid lihtsa ja maitsva roaga ega aja taga Michelini tärni

Süüa pole eriti keeruline ega aeganõudev teha, kui lepid lihtsa ja maitsva roaga ega aja taga Michelini tärni. Teisisõnu: kui tahad kõhu korralikult täis saada, sest Michelini täpp ja triip (nõnda säärased söögid enamasti välja näevad) seda ei võimalda.

Tähtis on, et kodune roogade valmistamine ei rööviks palju aega, sest sellega on targematki peale hakata. Sestap on äärmiselt tänuväärsed kõikvõimalikud poti- ja panniroad, mis valmivad ise.