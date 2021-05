TEEL PRESIDENDIKS | Vilja Kiisler: presidendivalimised ilma debatita. Väga kurb!

Jüri Ratasele on pärale jõudnud, et oravkond Jüri Ratasest just ülearu vaimustuses ei ole ning ka opositsiooni abiga ei tule riigikogus presidendiks valimise hääled kokku. Ja vähema kui kindla peale Ratas välja ei lähe.