Mugavate riiete võidukäik tänavamoes. Miks on spordirõivad nii popid?

Mood on aastasadade jooksul pidevalt muutunud, aga kunagi varem ei ole rõhk olnud nii tugevalt mugavusel. Mis iseloomustaks mugavust paremini kui spordirõivad?

Moekate spordirõivaste puhul on eriti oluline nende disain. Neid saab kanda hommikusel jooksuringil ja tennist mängides, aga kui tuju tuleb, võib need selga panna ka trenniväliselt. Anne & Stiili moe- ja ilutoimetaja Karolin Kuusik ütleb, et mugavaid spordirõivaid võib vahel töölgi kanda. „Kõik oleneb muidugi kontorist. Ütleme nii, et dressipluus on nõks viisakam kui -püksid. Viisakust lisavad näiteks tumedad värvid ja dressipluusi alla võib sobitada valge triiksärgi, mille krae välja paistab,” jagab ta soovitusi.

Turundaja ja sotsiaalmeedia mõjuisik Liisa Ennuste sai Londonis elades ning seal rattaga tööle sõites ja trennis käies kähku aru, kui mugav on kanda iga päev spordirõivaid. Need on väga funktsionaalsed. „Tark on end riidesse pakkida nii optimaalselt, et saad päid pööramata nagu kameeleon jõusaalist tänavale ilmuda,” ütleb ta.