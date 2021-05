On väga tähtis ja vajalik, et me teeksime pidevalt järeldusi koroonapandeemiast nii maailma, riigi ja ka isiklikul tasandil. Selles loos ma peatuks ainult kahel aspektil.

Olen sellest eelnevalt kirjutanud, et koroonapandeemia ajal oli päris mitmel juhul minu tutvusringkonnast lähedaste surm koroonasse ebainimlik ja kaugeltki mitte väärikas.