Anneli Kannus: koroonakriisis endast kõik andnud õdede jõuvaru on lõplikult otsas

Pandeemias ülekoormatud tervishoiutöötajad unistavad lootusrikkalt puhkusest, kuid selle saamine on piiratud, sest vahepeal pausile pandud tööd tuleb järele teha.

Märtsis viisime õdede liidu liikmete seas läbi küsitluse, milles enam kui pooled vastajad tunnistasid, et tunnevad pidevat väsimust. Kolmandik ütles, et tunneb sagedast meeleolu kõikumist ja tajub, et on pidevas stressiseisundis. Veerand vastanutes kogeb suisa jõuetust, on ärritunud ja tunneb hirmu oma pereliikmete tervise pärast.