Viimsis on korruptsioon alati eksisteerinud. Et see on viimasel ajal leidnud suuremat kõlapinda kohalikus kogukonnas, ei seisne tingimata selles, et selle maht oleks drastiliselt kasvanud. Kasvanud on kodanike rahulolematus viletsa, arrogantse ja läbipaistmatu vallajuhtimise suhtes. Rahulolematus kasvas hüppeliselt, mil omamoodi Pandora laeka avas Laine Randjärve nimetamine Viimsi vallavanemaks. Napp pool aastat ametis, sõlmis Laine Randjärv oktoobris 2019 lepingu Tartu hotelligrupiga, mida juhib tema ammune tuttav.