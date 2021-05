Maardu püüab valijate hääli punaveteranidele raha jagades

Tallinnast itta jäävas 15 000 elanikuga Maardus on palju asju natuke teistmoodi kui mujal.

„See on Põhja-Korea,” ütles opositsioonipoliitik Nikolai Degtjarenko. „Eesti ei peaks üheski omavalitsuses valitsema ühe inimese diktatuur. Milleks meile need kohalikud Keskerakonna Lukašenkad?” küsis Degtjarenko.

„Maardu ja Narva on mõnes mõttes üsna sarnased. Kohati tundub, et Narva on kõvasti edumeelsem,” kirjeldas Maardus toimuvat kohalik opositsioonipoliitik Margit Leet.