VASTUKAJA | Ökoloogid ja jurist: metsatöösturid eksivad. Eesti metsalindudel ei lähe hästi ja raierahu nõudmine pole ametnike omavoli

Mure kevadise raierahu mõju üle metsatööstusele on arusaadav. Siiski on Raul Kirjanen oma artiklis raierahuga seotud ohtusid üle võimendanud ning alahinnanud raierahu positiivset ökoloogilist mõju. Kuna Graanul Investi juhi sõnadel on linnupopulatsioonide hoidmine ka tema ja teiste puidutööstusest kasu saavate inimeste üks prioriteete, siis loodetavasti aitab järgnev faktikontroll puidusektorist majanduslikult sõltuvate inimeste muresid leevendada ning koos looduskaitsjate ja teadlastega keskkonnasõbralikuma metsamajandamise poole liikuda.