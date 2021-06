ERISAADE | Tulevikulootus Daniel Kõiv: alkoholipiir alla, seksipiir samaks - laske noored valima!

„Noortel jäi ilma suhtlusest ja tähelepanust, kuulamisest - et keegi neid ära kuulaks! Nad istusid kodus, üksi oma mõtetega, üksi, üksi, üksi!" rääkis ta. „Mis on aga kõige halvem - riigi tasandil seda olukorda ei lahendata."

„Loomulikult vajavad noored kaitsevõimalust. Aga miks peaks ütlema mina, kes kellega k*pib, kui see pole pedofiilia või muu seadusevastane tegevus? Minu jaoks on 14-aastane noor täiesti kaine, oma peaga mõtlev inimene, kes suudab langetada otsuseid," kõneleb Kõiv. „Kui ta ei suuda, siis pole küsimus mitte puudulikus seaduses, vaid seksuaalhariduses. Ja mitte, et lastele ei näidataks piisavalt nokusid ja muud, vaid et ta peab oskama öelda „ei" ning mõistma, et suhtes peab olema konsensus.