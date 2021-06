Eurovolinik Boltidele-Woltidele: töötajate väikesed sotsiaalsed tagatised ei saa olla ärimudel

Eri äppide kaudu töö tegemine kasvab mühinal kogu maailmas, ka Eestis. Viimastel andmetel teeb Eestis igal nädalal nn platvormide kaudu tööd 56 000 inimest. Tuntud on sealsed kullerite ja sõidujagamisteenuse pakkujate tööotsad, kuid seal leidub ka ehitajaid, lapsehoidjaid jne. Vähemalt korra on viimase aasta jooksul mõne tehnoloogiaettevõtte äpi või portaali kaudu tööd teinud 160 000 Eesti inimest. Aga valdavalt ei tehta sellist tööd tavalise töölepingu alusel. Platvormid käsitlevad seal registreerinud töölisi teenusepakkujatena või füüsilisest isikust ettevõtjatena ja neile ei laiene tavatöötajate tagatised ning ega äpifirmad neid ka ise eriti paku. Eestiski on palju räägitud, et äpi- ehk platvormimajandus on kõvasti hoogu kogunud, sest maksudega ja nende tasumisest sõltuvate sotsiaalsete garantiidega tegelemine on jäetud tööotsade tegijate mureks. Mõnikord võidakse tervise- ja pensionikindlustuse eelduseks olevast sotsiaalmaksu maksmisest täiesti kõrvale jääda.

Euroopa Komisjonis aga nähakse, et nii enam edasi purjetada ei saa. Tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit rääkis Eesti Päevalehele, et Brüsselis valmistatakse aktiivselt ette õiguslikku algatust, mis annaks platvormitöötajatelegi muude töötajate omadega võrdväärsemad sotsiaalsed tagatised.