JUHTKIRI | Hüvasti, maskid! Tere, koroonapass!

Väiksele Eestile on avatud piirid tähtsamad kui suurtele. On häbiväärne, et Eestit pole esimeste EL-i koroonapassiga liitujate seas.

Öeldu ei tähenda, et koroona võiks täiesti unustada. On veel üksjagu inimesi, kes pole ei vaktsineeritud ega ka haigust läbi põdenud. TÜ seireuuringu järgi olid mai keskel koroonaviiruse vastased antikehad umbes pooltel Eesti täiskasvanud elanikel. Praeguseks on juba rohkematel, aga mitte veel nii paljudel, et koroonaviirusel poleks võimalik levida. Näiteks Ida-Virumaal ja äsja Eesti koroonaliidriks saanud Valgamaal on nakatumisnäit endiselt suur. Ettevaatust ja vaktsineerimist ei tohi suvel unustada.

Kindlasti pole koroonat võimalik veel niipea unustada välismaal käies. Kuna Eesti-sugusele väiksele riigile on avatud piirid elulisema tähtsusega kui suurtele, on häbiväärne, et Eestit pole esimeste EL-i koroonapassiga liitujate seas. Eesti on oma digitaalse vaktsineerimistõendi küll kuu aja eest valmis teinud, kuid selles lahenduses on puudu negatiivse PCR-proovi tõendi ja koroona läbipõdemise tõendi valik ning see ei vasta täpselt EL-i standardile. Loodame, et Eesti kõrvaldab need takistused juba lähipäevil ja liitub üleeuroopalise süsteemiga.