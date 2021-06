Restoran, kus töötajadki tunnevad end nagu kodus ja püsikundesid on rohkesti

Rado on üks neist uue laine restoranidest, mis on uksed avanud Tallinnas viimastel aastatel ja jälgib laias maailmas levivat toidumoodi. Selleks on fusion ehk seguköök, aga selle sõna heas tähenduses. Üldiselt soovitavad toidueksperdid kiirelt otsa ringi keerata, kui näete, et restoranis serveeritakse korraga pitsat, kebabi ja burgerit, mis peaksid kuuluma eri rahvusköökide menüüsse. Samal ajal on oskuslik maailmaköögi maitsete kombineerimine toitlustuses täiesti normaalne.

Sisse astudes on kohe tunda meeldivat atmosfääri. Seda juba ei saa teeselda – kolme sekundiga on kogenud restoranikülastajal asi selge.