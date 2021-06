Peamine küsimus, mis nüüd tõstatub, on, et kui liitlased omavahel nii käituvad, siis kuidas saame olla kindlad, et sellised asjad ei jätku täna ja tuleivkus. Kui täiendavaid selgitusi ei anta ja jääb arusaamatuks, mis oli kogu luure tegevuse eesmärk, siis see ainult süvendab usaldamatust.

Kui võtta siia kõrvale Joe Bideni hiljutine otsus mitte toetada Nord Stream 2 sanktsioone, siis võib see tekitada küsimuse Bideni administratsiooni tõsiseltvõetavusest – võimule tulles tutvustati praegust presidenti kui transatlantiliste suhete tugevat pooldajat.