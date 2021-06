Grigori Javlinski: sõnavabadus vajab uusi piire

Aastakümneid paistsid Ameerika Ühendriigid ja lääneriigid tervikuna kui eeskujulik jõukas liberaaldemokraatia, mida suur osa ülejäänud maailmast püüdis jäljendada. Ometi on viimasel ajal hakanud lääne poliitilises süsteemis ilmnema mõrad, mida ilmestas ja ka laiendas Donald Trumpi presidentuuri lõpetanud rahvamassi tormijooks Kapitooliumile.

Lääne langus pole sugugi paratamatu. Kuid selleks, et demokraatiat kaitsta ja taastada oma maine maailmas, tuleb lääneriikidel näidata, et nad on oma nõrkustest teadlikud ja valmis nendega tegelema.