Barbi Pilvre: karusloomafarmide keelustamisega liikus Eesti endisest idablokist sammu Lääne-Euroopa poole

Täna on karusloomade poolt üksteise võidu nii rohelised, sotsid, reformarid kui ka piisavalt paljud keskerakondllased ja sellist ühtsust on hea vaadata. Loodetavasti aitab see loomasõbralikkus ka tegeleda järgmiste loomakaitse teemadega, mis kerkivad esile seoses intensiivpõllumajanduse, lemmikloomakaubanduse, eksootiliste loomade pidamise, tõuaretuse jm loomade vastu sooritatud vägivallaga.

Karusloomad on Eestis vabad! Tehniliselt muidugi notitakse veel olemasolevad loomad maha - või keegi suudab nad organiseerida lemmikuteks? - ja farmid saavad oma äri ümber korraldada, ent küsimus on põhimõttes: Eestis ei aktsepteerita enam loomade pidamist üksnes karusnaha saamise eesmärgil.