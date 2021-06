PÄEVA TEEMA | Harri Juhani Aaltonen suletud piiridest: soomlaste hirm on kiimast suurem

Eesti puhul hirmutavad veel kuu-poolteist tagasi meediast kuuldud numbrid – nakatumisnäit 1500. Praegu on see küll langenud, aga hirm on ikka. Soomlase hirm on suurem kui tema kiim. Nagu 2007. aasta majanduskriisi ajal kui pankuritel küll raha oli, aga välja laenata ei julgenud kellelegi.

Kui olin Eestis ja meil olid Kesk-Soomest külalised, siis ma nendega kohtuda ei saanud, vaid pidin minema oma lapse korterisse magama. Sest nad ei julgenud minuga kohtuda. Mis siis, et tulin siia koos negatiivse koroonatestiga, ikka kardeti kui hullumeelset.