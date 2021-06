NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: kuritöö ja karistus

Samal põhjusel on läbi aegade karistusest pääsenud suur hulk inimesi. Loen ja vaatan alati kummastusega reportaaže mõne allmaaliidri matustelt. Kõiki leinajaid nimetatakse otsesõnu kriminaalseteks autoriteetideks ja mainitakse koguni grupeeringut, kuhu see nahkjopet kandev isik kuulub. Tekib õigustatud küsimus: kui on üldteada, et tegemist on kurjategijatega, miks ei ole nad siis vangis, vaid käivad vabalt ringi? Asi ongi selles, et teatakse küll, aga tõendada on keeruline.

Kohus ju ei öelnud, et koduvägivalda polnud, kohus ütles, et süüdistusi pole võimalik tõendada.

Kuulus maffiaboss Al Capone mõistetigi viimaks kohtus süüdi tasumata maksude eest. Arvukaid tapmisi, millest teadsid ometi kõik ja mille toimumist tõendasid ehtsad laibad, polnud võimalik talle süüks panna. Mis siis veel rääkida koduvägivallast, mis toimub varjatult ja suletud uste taga.

Aga võib-olla polegi alati kõige olulisem minna kohtust õigust nõudma. Vargamäe Andresele andsid teised peremehed nõu, et Pearule tuleks tema sigaduste eest lihtsalt korralikult kere peale anda, selle asemel et sunnikuga lõputult ja sageli ka tulutult protsessida. Andres polnud säärase lahendusega nõus, tema ajas taga tõde ja õigust – ja jäi neist ikkagi tihtipeale ilma. Kohtus on omad reeglid ja need ei sobi igat liiki nurjatuste karistamiseks. Seetõttu toimitakse teisiti. Väikeses ühiskonnas teavad kõik, kes muutub purjuspäi vägivaldseks, kes armastab varastada ja kes on loomade vastu toores, ning teevad vastavad järeldused. Polegi tarvis midagi ametlikult tõendada: kaabakal on märk eluks ajaks küljes ja temast osatakse eemale hoida. Eesti ongi piisavalt väike ühiskond ja avalik hukkamõist on märksa karmim karistus kui mingi rahatrahv.

Eesti ongi piisavalt väike ühiskond ja avalik hukkamõist on märksa karmim karistus kui mingi rahatrahv.