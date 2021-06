REPORTAAŽ | Vaibunud vaimustus. Elektriliste tõukerataste võistlus jalakäijatega

Suviste soojakraadidega liigub pealinna tänavatel palju jalakäijaid. Nende vahelt põikavad läbi väledad elektritõukeratturid. Tänavapildis on tekkinud kummaline vaatepilt: kõik jääksid justkui kellelegi ette. Kergliikuriga sõitja on hädas inimestest mööda pääsemisega ja jalakäijad on pahased, et ei saa rahulikult kõnniteel käia.

Päikesepaistelisel teisipäevahommikul otsustasin ühissõidukite asemel liigelda jalgsi. Kõndisin trammiteega paralleelselt Kalamajast kesklinna poole, kuni silmasin Põhja puiestee tänavanurgas keset kõnniteed seisvat elektritõukeratast.